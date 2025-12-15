Teleférico de Uruapan estará listo para pruebas en enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El teleférico de Uruapan presenta un avance general del 95.7 por ciento, con el sistema electromecánico instalado en su totalidad y pendientes únicamente relacionados con obra civil, por lo que se prevé que, posterior a la segunda semana de enero de 2026, inicien las pruebas de este medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la arquitecta expuso que, casi en su totalidad, las seis estaciones que tendrá el teleférico reportan un avance individual superior al 90 por ciento.