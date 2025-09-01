El rebozo michoacano llegará a Italia con una muestra en museo de Busto Arsizio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición textil mexicana tendrá presencia internacional con la participación del Festival del Rebozo en la "Festa Nazionale" de Busto Arsizio, Italia, del 2 al 6 de septiembre.
Durante esta celebración nacional italiana, el Museo del Textil de Busto Arsizio abrirá sus puertas a la muestra “Il Rebozo: Prima e Ultima Carezza”, dedicada al rebozo como símbolo de amor, cultura y tradición. La exhibición se realizará en la Sala del Ricamo, ubicada en la Via Alessandro Volta 6, y estará abierta al público con horario extendido durante los días del evento.
La presencia mexicana en este evento cultural ha sido posible gracias al apoyo de la Città di Busto Arsizio, el proyecto México per Tutti, el Consulado General de México en Milán y la organización México Cruzando Fronteras.
La muestra forma parte de una serie de actividades con las que la ciudad italiana busca estrechar lazos culturales con México.
La participación de artesanas y representantes del Festival del Rebozo pone en alto el trabajo textil tradicional de estados como Michoacán, impulsando el reconocimiento internacional del rebozo como pieza clave del patrimonio cultural mexicano.
