El rebozo michoacano llegará a Italia con una muestra en museo de Busto Arsizio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición textil mexicana tendrá presencia internacional con la participación del Festival del Rebozo en la "Festa Nazionale" de Busto Arsizio, Italia, del 2 al 6 de septiembre.

Durante esta celebración nacional italiana, el Museo del Textil de Busto Arsizio abrirá sus puertas a la muestra “Il Rebozo: Prima e Ultima Carezza”, dedicada al rebozo como símbolo de amor, cultura y tradición. La exhibición se realizará en la Sala del Ricamo, ubicada en la Via Alessandro Volta 6, y estará abierta al público con horario extendido durante los días del evento.