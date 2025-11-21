El Presupuesto 2026 es realista y sin endeudamiento ni nuevos impuestos: Luis Navarro

Ante legisladores locales y el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, el tesorero estatal entregó el paquete presupuestario a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Giulianna Bugarini Torres, el cual dijo incluye la continuación de obras de infraestructura en toda la geografía michoacana, el cumplimiento de programas estatales y mayor impulso a temas relacionados con educación, salud, bienestar social, deporte y seguridad.

Destacó que, gracias a la confianza de la población y a que el Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich) ha registrado mayor recaudación por medio del cumplimiento en el pago de derechos e impuestos estatales, la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ya registra, dentro de la composición de ingresos, 9.5 por ciento de procedencia estatal y 90.5 por ciento de origen federal.

El funcionario destacó que, gracias a la confianza de la población y a la mayor recaudación de derechos e impuestos estatales lograda por el Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla registra ahora una composición de ingresos con 9.5 por ciento de procedencia estatal y 90.5 por ciento de origen federal.