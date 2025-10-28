El PRD está en su velorio: PAN Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) atraviesa su peor etapa de agonía y, para el Partido Acción Nacional (PAN), no tiene gran relevancia ni representatividad rumbo al próximo proceso electoral, puntualizó el dirigente estatal del blanquiazul en Michoacán, Carlos Quintana Martínez.

En conferencia de prensa, y tras las declaraciones del Sol Azteca respecto a la votación que otorgó el PAN en el pasado proceso para que Araceli Saucedo Reyes obtuviera una curul en el Senado de la República, Quintana Martínez afirmó no tener comentarios al respecto, y sostuvo que “el tiempo dirá”, al asegurar que no hay punto de comparación y que los resultados del siguiente proceso electoral reflejarán la realidad del PRD.

“Pues ya no existe, se acabó, están en su velorio”, expresó el dirigente panista.