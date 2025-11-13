El Plan Michoacán marca un antes y un después en la construcción de la paz y la justicia en el estado: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís reconoció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una estrategia integral que coloca en el centro a las personas, la reconstrucción del tejido social y la coordinación entre niveles de gobierno.

Destacó que, por primera vez, la seguridad se aborda desde cuatro ejes inseparables: la atención a las causas, el fortalecimiento institucional, la investigación con inteligencia y el combate frontal a los delitos de alto impacto, particularmente la extorsión que afecta a productores, comerciantes y familias.

“Este plan no sólo busca contener la violencia, sino erradicar sus raíces: la desigualdad, la impunidad y la falta de oportunidades. Se trata de reconstruir la paz desde la justicia, la educación y la esperanza”, subrayó Alanís.

La legisladora señaló que el Congreso de Michoacán acompañará con las reformas necesarias la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, propuesta que fortalecerá las capacidades de la fiscalía estatal y permitirá una coordinación más estrecha con el gobierno federal.

Asimismo, respaldó la inversión en inteligencia e investigación criminal, la modernización tecnológica y la profesionalización del personal ministerial y policial.

En materia de seguridad operativa, Fabiola Alanís celebró el despliegue de 10,506 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México dentro del Operativo Paricutín, con presencia estratégica en regiones prioritarias como Uruapan, Apatzingán y la zona costera, donde se reforzará la vigilancia en minas, carreteras, puertos y aguas territoriales.

“El fortalecimiento de la Guardia Nacional y la Guardia Civil es un mensaje claro: Michoacán no está solo. Hoy la federación y el estado trabajan hombro con hombro para devolverle la tranquilidad a las familias”, destacó.

Respecto al combate a la extorsión, uno de los principales delitos que golpean la economía local, la diputada enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades de investigación financiera, la cooperación con los sectores productivos y la protección a las víctimas.

Celebró también las reuniones del gabinete federal con productores del Valle de Apatzingán y Uruapan, donde se definieron acciones específicas de seguridad para el sector agrícola y agroexportador.

Finalmente, Fabiola Alanís destacó que la atención a las causas es el verdadero cimiento del plan, pues contempla acciones de bienestar, educación, salud, cultura y empleo que, dijo, “son el camino más sólido para construir la paz”.

“La paz no se impone con armas, se construye con justicia. En Michoacán estamos listas y listos para respaldar desde el Congreso esta nueva etapa que lidera la presidenta Sheinbaum, una etapa de reconstrucción moral, social y política”, concluyó.