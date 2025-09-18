El Papa León XIV envía mensaje de esperanza al pueblo de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Papa León XIV envió un mensaje de “aliento, solidaridad y esperanza” al pueblo de México, durante un encuentro con miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), realizado en Roma, Italia.

La reunión marcó la primera visita oficial de los representantes de la Iglesia mexicana al Vaticano en esta etapa, donde pudieron compartir directamente con el Santo Padre las esperanzas y dolores que enfrenta la comunidad católica en el país.

“Nos animó a caminar en comunión, como una sola Iglesia llamada por Cristo a construir la paz y a testificar la esperanza que Dios regala, especialmente a través de los jóvenes y las familias”, informó la CEM a través de redes sociales.