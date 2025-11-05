"El movimiento del sombrero no parará", Grecia Quiroz jura continuar legado de Carlos Manzo

Quiroz, propuesta por el diputado Carlos Alejandro Tafoya, criticó la inacción federal y estatal que —señaló— derivó en el homicidio ocurrido en un evento público como el Festival de las Velas.

“¡Qué triste y qué desafortunado que tuvieron que arruinarle la vida para que ahora sí quieran mandar seguridad, para que ahora sí quieran blindarnos! ¡Qué triste, qué triste! Porque él lo gritó, porque él pidió auxilio una y otra vez, él temía por su vida, él temía por la vida de sus hijos, por mi vida y jamás le hicieron caso”, exclamó ante decenas de simpatizantes.

La nueva alcaldesa se expresó también desde su papel de viuda y madre:

“El legado de Carlos Manzo va a seguir. Así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá, esto continuará y el movimiento del sombrero no parará llegar a gran nivel y todos ustedes y todos los que me están viendo van a ser testigos de ello”, afirmó Quiroz.