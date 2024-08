El michoacano Salvador Hernández competirá en París 2024; sus séptimos Juegos Paralímpicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El paratleta michoacano Salvador Hernández Mondragón competirá en París 2024, los que serán sus séptimos Juegos Paralímpicos. En estas justas ha ganado ocho medallas hasta el momento, y en Francia peleará por incrementar su palmarés y así cerrar con broche de oro su exitosa carrera deportiva.

“El ganar una novena medalla olímpica en París 2024 será cerrar con broche de oro, no importa el color o el lugar que ocupe; voy a luchar por una medalla, por eso me he estado preparando durante cuatro años. Ganar la novena medalla sería colocarme entre los grandes deportistas paralímpicos”, manifestó.