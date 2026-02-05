"El Lago de Pátzcuaro no se toca": Guardia Civil inicia operativo contra la extracción ilegal de agua

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a cargo de José Antonio Cruz Medina, activó el Operativo de Vigilancia en la región Lacustre para fortalecer la protección del Lago de Pátzcuaro y combatir la extracción ilegal de agua, mediante una estrategia basada en planeación, coordinación interinstitucional y presencia permanente.

Durante el arranque del operativo, se destacó la coordinación con el Gobierno de Michoacán, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como la participación del Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, el Presidente Municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola y autoridades municipales de la zona ribereña.

El secretario de Seguridad Pública subrayó que la vigilancia se realiza en conjunto con Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Guardia Civil y policías municipales, con patrullajes estratégicos y trabajo operativo para prevenir y atender emergencias, además de actuar con oportunidad ante cualquier irregularidad.

“No permitiremos la extracción ilegal de agua. Lo primordial es conservar nuestros recursos naturales y dejar un legado a las próximas generaciones”, afirmó Cruz Medina, al señalar que este esfuerzo se mantendrá con vigilancia permanente en los municipios ribereños.