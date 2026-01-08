"El Kaos", vinculado al crimen de Carlos Manzo y dos más, es trasladado al Altiplano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejandro Baruc "N", alias “El Kaos”, no solo estaría atrás del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, sino también de los dos implicados en su asesinato y que fueron hallados sin vida en una carretera en Capácuaro, así lo informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.
En conferencia de prensa, especificó que el implicado está bajo prisión preventiva y se hizo este jueves su traslado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 01 El Altiplano, bajo el resguardo de fuerzas federales y estatales.
Recordó que la prisión preventiva oficiosa es por narcomenudeo y posesión de armas, pero que es uno de los implicados en el homicidio de Carlos Manzo y otras responsabilidades que tenía dentro de una organización criminal en Uruapan.
Fue detenido el 23 de diciembre pasado, dijo, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en posesión de 11 cartuchos para armas de fuego de diversos calibres, así como dosis de marihuana y metanfetamina.
“Está vinculado en este hecho lamentable del 01 de noviembre contra el alcalde de Uruapan, pero también se le atribuyen los homicidios tanto de Ramiro ‘N’ como del otro joven de 16 años que fueron encontrados el 10 de noviembre a la altura de la carretera de Capacuaro”, dijo.
Con esto, son 10 las personas detenidas y en prisión preventiva oficiosa: Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”; los 7 escoltas de confianza de Manzo Rodríguez; Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”; y “El Kaos”. Además, está prófugo el coronel José Manuel Jiménez Aranda, jefe de escoltas.
