"El Kaos", vinculado al crimen de Carlos Manzo y dos más, es trasladado al Altiplano

Fue detenido el 23 de diciembre pasado, dijo, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en posesión de 11 cartuchos para armas de fuego de diversos calibres, así como dosis de marihuana y metanfetamina.

“Está vinculado en este hecho lamentable del 01 de noviembre contra el alcalde de Uruapan, pero también se le atribuyen los homicidios tanto de Ramiro ‘N’ como del otro joven de 16 años que fueron encontrados el 10 de noviembre a la altura de la carretera de Capacuaro”, dijo.