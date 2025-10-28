"El homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune": Harfuch en Apatzingán

A través de redes sociales, García Harfuch compartió que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y junto al general secretario Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, sostuvo un encuentro con autoridades locales y estatales, incluido el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Nos reunimos con productores de limón para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso”, escribió el funcionario federal.