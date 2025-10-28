"El homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune": Harfuch en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, aseguró este martes que "el homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune", durante una reunión con productores de limón en Apatzingán, Michoacán.
A través de redes sociales, García Harfuch compartió que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y junto al general secretario Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, sostuvo un encuentro con autoridades locales y estatales, incluido el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
“Nos reunimos con productores de limón para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso”, escribió el funcionario federal.
Durante el encuentro, realizado en la 43 Zona Militar, se acordó reforzar las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, además de acciones de inteligencia para proteger al sector productivo.
El homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero asesinado el pasado 20 de octubre, generó indignación entre agricultores de la región, quienes han denunciado por años amenazas, cobros de piso y control criminal sobre el comercio del limón en Tierra Caliente.
Las autoridades reiteraron su compromiso de frenar la violencia en la zona y garantizar condiciones para el desarrollo agrícola, uno de los pilares económicos del estado.
