El CRIT, una institución consolidada en Michoacán: Tatiana Cruz

Sin necesidad de recurrir a apuntes, Tatiana Cruz lo tiene todo claro y explica que en el CRIT tienen todo sistematizado y perfectamente medido porque eso les permite hacer más eficientes sus recursos de tiempo, espacio y humanos porque operan siempre a su máxima capacidad que oscila entre las mil 80 personas; La lista de espera puede variar, pero siempre se mide en miles que aguardan la atención.

El CRIT Michoacán, explica, atiende familias de todo el estado, el 65 por ciento provienen de fuera de la capital michoacana, e incluso un cinco por ciento de otros estados vecinos cuando les resulta más cercano asistir a otro lugar, al igual que ocurre cuando familias michoacanas son atendidas en centros de rehabilitación de otras entidades.

"Siempre buscamos que no se altere tanto esta dinámica familiar; por supuesto que para nosotros es importante no únicamente el niño y la niña, nuestra atención está centrada y basada en la familia, entonces hacemos un traje a la medida de cada una de las familias, no solamente de la atención específica requerida para ese niño o niña, sino las posibilidades económicas, las condiciones de si ese niño o niña ya está en la escuela, no lo queremos sacar de ahí, entonces esa valoración integral, multi inter y transdisciplinaria y con eso determinamos la periodicidad de las citas, la continuidad […]". añadió.

Uno de los aspectos que destaca Tatiana Cruz es el apoyo de la población para el sostenimiento de estos centros de rehabilitación porque a través de las diversas campañas de recolección de recursos han mostrado su respaldo y aprobación al trabajo desempeñado hace casi tres décadas; a nivel nacional, ejemplifica, se han reunido en un año 50 millones de pesos en las campañas de "boteo" -de los cuales 3 millones fueron aportados en Michoacán-, recursos que se destinan de forma íntegra a los CRIT de cada entidad federativa; al tener un código se identifica con precisión cuánto aportó cada entidad, así que los recursos se quedan en donde se recibieron esos apoyos.