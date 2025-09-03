El cine es una oportunidad, hay que trabajar juntos: Comisiones Fílmicas

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El cine es una oportunidad en la que todos los involucrados deben aportar para que la creación y la narración de historias permitan transmitir emociones, reflejar la realidad e incluso compartir sueños e imaginación con la población.
Durante la inauguración de la 13ª Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas y Oficinas de Apoyo a la Producción, la Secretaría de Turismo destacó que las filmaciones realizadas en Pátzcuaroy en diversos puntos de Michoacán permiten mostrar la riqueza cultural del estado.
En este sentido, se subrayó que esta reunión abrirá la puerta a nuevas producciones y pondrá en el centro a las historias, con el objetivo de que los productores disfruten y aprovechen las facilidades y gestiones para la realización de filmes, telenovelas y spots que resalten a Michoacán y el talento de su gente.
Por su parte, la representante del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Mariana Linares Cruz, indicó que el cine debe ser un motor de desarrollo, cultura y vinculación entre las personas, a fin de impulsar el crecimiento de las industrias audiovisuales en los estados.
Asimismo, puntualizó que el séptimo arte es un reflejo de lo que se hace y se descubre al contar historias, por lo que llamó a reflexionar durante la reunión sobre los temas que pueden abordarse y expresarse para que la gente conozca distintas realidades del mundo.
