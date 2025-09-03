El cine es una oportunidad, hay que trabajar juntos: Comisiones Fílmicas

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El cine es una oportunidad en la que todos los involucrados deben aportar para que la creación y la narración de historias permitan transmitir emociones, reflejar la realidad e incluso compartir sueños e imaginación con la población.

Durante la inauguración de la 13ª Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas y Oficinas de Apoyo a la Producción, la Secretaría de Turismo destacó que las filmaciones realizadas en Pátzcuaroy en diversos puntos de Michoacán permiten mostrar la riqueza cultural del estado.