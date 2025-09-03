"El Chicano Mayor" sustituirá a Los Hermanos Jiménez en el Grito de Apatzingán

El anuncio fue publicado este miércoles a través de redes sociales oficiales del Ayuntamiento, donde se destacó que la fiesta patriótica continuará con música en vivo, antojitos y ambiente familiar en la Plaza Principal de Apatzingán.

“¡La fiesta continúa! Este 15 de septiembre, acompáñanos a dar el Grito con Chava Salazar El Chicano Mayor y su Ley Chicana. Una noche de rancheras, sentimiento y puro estilo chicano que pondrá a vibrar Apatzingán”, se lee en la publicación.

La presentación está programada a partir de las 7:30 de la noche, mientras que la ceremonia oficial del Grito de Independencia se llevará a cabo frente al Palacio Municipal en punto de las 10:00 p.m.