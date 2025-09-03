"El Chicano Mayor" sustituirá a Los Hermanos Jiménez en el Grito de Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la cancelación de la presentación de Los Hermanos Jiménez por posibles implicaciones de apología del delito, el Gobierno de Apatzingán anunció a Chava Salazar “El Chicano Mayor” y su agrupación La Ley Chicana como el nuevo número estelar para la noche del 15 de septiembre.
El anuncio fue publicado este miércoles a través de redes sociales oficiales del Ayuntamiento, donde se destacó que la fiesta patriótica continuará con música en vivo, antojitos y ambiente familiar en la Plaza Principal de Apatzingán.
“¡La fiesta continúa! Este 15 de septiembre, acompáñanos a dar el Grito con Chava Salazar El Chicano Mayor y su Ley Chicana. Una noche de rancheras, sentimiento y puro estilo chicano que pondrá a vibrar Apatzingán”, se lee en la publicación.
La presentación está programada a partir de las 7:30 de la noche, mientras que la ceremonia oficial del Grito de Independencia se llevará a cabo frente al Palacio Municipal en punto de las 10:00 p.m.
Con esta modificación, el gobierno local busca continuar con los festejos patrios dentro del marco legal, tras la reciente promulgación de la Ley de Apología del Delito en Michoacán, que motivó la cancelación de la agrupación previamente anunciada.
