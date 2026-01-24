El caso de los intérpretes asesinados revela urgencia legislativa en Michoacán sobre desaparición y búsqueda de personas

El legislador manifestó su pesar por la pérdida de la pareja, a quienes conocía por su trabajo de inclusión, calificando el suceso como una noticia que "enchina la piel" y "aprieta el alma". No obstante, su condena enérgica se ha transformado en un llamado a la acción concreta para reformar el marco legal que, a su juicio, resulta insuficiente ante la crisis de violencia que vive la entidad.

El caso de la familia Mújica Hernández, vista por última vez en Morelia y hallada calcinada en Ucareo, es el ejemplo más reciente de las fallas sistémicas. El diputado hizo referencia a las especulaciones ciudadanas sobre el desfase entre la desaparición y la emisión de las fichas de búsqueda, un tema que, de ser cierto, evidencia una deficiencia operativa que debe ser corregida por ley.

Galindo Pedraza enfatizó que la aprobación de marcos normativos sólidos en materia de desplazamiento, desaparición y búsqueda es una "agenda pendiente" que urge para Michoacán. Su llamado fue directo a evitar la politiquería barata en torno a la tragedia.

"Insisto, esto pone otra vez en la palestra pública el que debemos aprobar las leyes en la materia de estos tres asuntos: desplazamiento, desaparición y búsqueda en ese sentido. Urge para Michoacán para que podamos ir avanzando en todos estos sentidos, y que nadie se atreva, porque lastima a la sociedad, a ser protagonista de un tema cuando tendríamos que, en una reflexión autocrítica, incluso pedir disculpas a la sociedad si como gobierno hemos quedado a deber," sentenció el diputado del PT.

El legislador recordó que las víctimas, además de ser personas sencillas y de "excelente trato", eran figuras activas que aportaron a la inclusión social en el estado. Esta pérdida subraya que la inacción legislativa afecta a todos los sectores de la sociedad michoacana, sin importar su labor o prestigio.

El diputado del PT instó a sus homólogos a reflexionar críticamente sobre las fallas gubernamentales y a legislar con la celeridad que la emergencia de seguridad demanda, garantizando que los procesos de búsqueda y justicia sean transparentes y oportunos para futuros casos.

BCT