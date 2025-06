El Buki advierte sobre noticias falsas y venta de boletos fraudulentos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante michoacano Marco Antonio Solís “El Buki” desmintió que tenga programada una presentación en Michoacán como parte de su gira #MASCercaDeTi.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el artista advirtió sobre noticias falsas y la venta de boletos fraudulentos.

“¡Hermanitos! He leído varias noticias en redes sociales que desafortunadamente mal informan. Como parte de la gira #MASCercaDeTi no está contemplado ningún concierto para Michoacán durante este año. No se dejen engañar y por favor no caigan en la compra de boletos falsos”, escribió.