"El Botox" será trasladado a penal de la CDMX, confirma Harfuch

De acuerdo con fuentes internas en los cuerpos de seguridad federal y estatal, es la 21/a Zona Militar la encargada del primer traslado para hacer entrega a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, y como lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, "El Botox" será trasladado a la Ciudad de México en un helicóptero de la Defensa, donde se cumplimentarán las órdenes de aprehensión en reclusorios federales. Se prevé que sea ingresado a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) debido al alto nivel de peligrosidad que representa.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad informó que César Alejandro "N" contaba con al menos siete órdenes de aprehensión, la mayoría por delitos de alto impacto como homicidio calificado y extorsión agravada. La más reciente está relacionada con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, en Apatzingán.