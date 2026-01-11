"El Botox" será detenido: Harfuch tras difusión de videos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la reciente difusión de dos videos en los que supuestamente aparece César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó que este individuo es un objetivo prioritario del Gobierno de México, y garantizó que será detenido.

"Esta persona es un objetivo del Gobierno de México, del Gabinete de Seguridad y del Estado de Michoacán. Va a ser detenido por las instituciones de seguridad", declaró Harfuch este domingo durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, al ser cuestionado sobre los materiales audiovisuales que circulan en redes sociales.

El funcionario recordó que "El Botox" fue detenido previamente en 2018 por el Ejército Mexicano, aunque posteriormente fue liberado. Actualmente enfrenta varias órdenes de aprehensión, entre ellas por homicidio y extorsión, y se han documentado numerosas denuncias en fiscalías por los daños que habría causado a ciudadanos en Tierra Caliente.