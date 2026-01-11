"El Botox" será detenido: Harfuch tras difusión de videos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la reciente difusión de dos videos en los que supuestamente aparece César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó que este individuo es un objetivo prioritario del Gobierno de México, y garantizó que será detenido.
"Esta persona es un objetivo del Gobierno de México, del Gabinete de Seguridad y del Estado de Michoacán. Va a ser detenido por las instituciones de seguridad", declaró Harfuch este domingo durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, al ser cuestionado sobre los materiales audiovisuales que circulan en redes sociales.
El funcionario recordó que "El Botox" fue detenido previamente en 2018 por el Ejército Mexicano, aunque posteriormente fue liberado. Actualmente enfrenta varias órdenes de aprehensión, entre ellas por homicidio y extorsión, y se han documentado numerosas denuncias en fiscalías por los daños que habría causado a ciudadanos en Tierra Caliente.
Sepúlveda Arellano es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del líder citricultor Bernardo Bravo, ocurrido en octubre de 2025. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que existen pruebas técnicas, científicas y jurídicas que lo vinculan directamente con ese crimen.
Además de ser buscado por las autoridades mexicanas, "El Botox" cuenta con una ficha de búsqueda en Estados Unidos por terrorismo y delincuencia organizada. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, mientras que autoridades michoacanas ofreces 100 mil pesos mexicanos.
La reciente publicación de dos videos donde se le atribuyen mensajes contra autoridades federales y menciones al conflicto limonero en Apatzingán ha encendido las alertas de seguridad. La Fiscalía estatal confirmó que analiza dichas grabaciones como parte de la investigación abierta.
rmr