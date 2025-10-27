"El Botox", detrás del homicidio de Bernardo Bravo: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El líder criminal conocido como "El Botox" estaría detrás del homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, confirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña
"Intelectuales y estamos checando ya los temas de quién pudo estar en el momento. Lo hemos mencionado, quién es el líder criminal de esa zona de los ‘Blancos de Troya’, el denominado ‘El Botox’, quien además, en base a esta información recabada de otros detenidos, nos han ido confirmando su modo operandi en cuanto a la extorsión que se da en esa zona”, subrayó.
En entrevista colectiva, indicó que las investigaciones van muy avanzadas en cuanto a las ubicaciones de las llamadas telefónicas que se hicieron desde su dispositivo móvil.
Además, resaltó que cree que fue privado de la vida entre San José de los Plátanos y Cenobio Moreno, además de que perdió la vida entre 11 a 12 horas previas al hallazgo de su cuerpo.
"Es lo que estamos vinculando y señalando en base a los dispositivos y números telefónicos que tenemos probablemente partícipe, además también de la relación que hay sobre su movilidad por algunos números", resaltó.
Torres Piña aclaró que la Fiscalía General del Estado no proporcionó seguridad, sino que fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo que los tres escoltas ya rindieron su declaración.
Además, informó que la familia de Bernardo Bravo Manríquez cuenta con protección, desde el pasado jueves, por parte de la Guardia Nacional.
