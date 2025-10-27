"El Botox", detrás del homicidio de Bernardo Bravo: FGE

Además, resaltó que cree que fue privado de la vida entre San José de los Plátanos y Cenobio Moreno, además de que perdió la vida entre 11 a 12 horas previas al hallazgo de su cuerpo.

"Es lo que estamos vinculando y señalando en base a los dispositivos y números telefónicos que tenemos probablemente partícipe, además también de la relación que hay sobre su movilidad por algunos números", resaltó.

Torres Piña aclaró que la Fiscalía General del Estado no proporcionó seguridad, sino que fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo que los tres escoltas ya rindieron su declaración.

Además, informó que la familia de Bernardo Bravo Manríquez cuenta con protección, desde el pasado jueves, por parte de la Guardia Nacional.

rmr