”El Botox” contaba con 7 órdenes de aprehensión por homicidio y extorsión

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- César Alejandro “N”, alias “El Botox”, detenido durante un operativo interinstitucional, contaba con siete órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y extorsión.

De los siete mandamientos judiciales vigentes, cuatro son por extorsión, dos por homicidio calificado y una más por tentativa de homicidio; el mas reciente del año pasado por homicidio calificado, al parecer registrado en contra del presidente de la Asociación de Citricultores en Apatzingán, Bernardo Bravo.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, enfatizó que “con esta detención se está haciendo justicia al homicidio de Bernardo Bravo, entre otros más y que es un golpe contuso, directo a la extorsión en la zona del valle de Apatzingán”.

“El Botox” es identificado como presunto líder de una célula delictiva que opera en la región de Apatzingán y Buenavista, y es señalado por su probable participación en actividades de extorsión en agravio de productores de limón.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación coordinados entre las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, durante un operativo desplegado en la región de Tierra Caliente.

Además de César Alejandro “N”, fueron detenidas tres personas más, presuntamente relacionadas con la misma estructura delictiva. Asimismo, se aseguraron armas largas, cartuchos útiles, cargadores, envoltorios con características propias de la metanfetamina, chalecos tácticos, teléfonos celulares y una motocicleta.

