El arte es para todos: Michoacán, dentro de los "Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026"

El jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, Héctor Vargas Ortiz, indicó que Michoacán forma parte de la gira nacional del proyecto “Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026”, donde se contemplan 11 presentaciones, una de danza y el resto de teatro.

De los 895 proyectos presentados a nivel central, 100 fueron elegidos, y de ellos, la obra "Todo sobre las orquestas", de AjiMaíz, se presentará el 23, 24 y 28 de enero de 2026.

Señaló que el objetivo es no solo incentivar el arte y la cultura, sino que se vea al Instituto como un centro de atención a la salud integral, donde las artes ayudan como terapia para la vida.

