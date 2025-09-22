El arte es para todos: Michoacán, dentro de los "Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rescate de la cultura y las artes a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es fundamental para mejorar la salud, destacó el delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van Dick Puga, al anunciar "Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026".
Y es que precisó que el Instituto no solo es salud, sino también fomenta actividades que ayuden a mejorar la calidad de vida y que van relacionadas con la risa y la alegría, pero también con emociones de tristeza y temor que se pueden vivir con el teatro.
El jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, Héctor Vargas Ortiz, indicó que Michoacán forma parte de la gira nacional del proyecto “Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026”, donde se contemplan 11 presentaciones, una de danza y el resto de teatro.
De los 895 proyectos presentados a nivel central, 100 fueron elegidos, y de ellos, la obra "Todo sobre las orquestas", de AjiMaíz, se presentará el 23, 24 y 28 de enero de 2026.
Señaló que el objetivo es no solo incentivar el arte y la cultura, sino que se vea al Instituto como un centro de atención a la salud integral, donde las artes ayudan como terapia para la vida.
Avance informativo...
rmr