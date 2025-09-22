Michoacán

El arte es para todos: Michoacán, dentro de los "Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026"

Los teatros de Morelia y Guadalajara participan en la gira nacional
El arte es para todos: Michoacán, dentro de los "Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026"
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rescate de la cultura y las artes a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es fundamental para mejorar la salud, destacó el delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van Dick Puga, al anunciar "Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026".

Y es que precisó que el Instituto no solo es salud, sino también fomenta actividades que ayuden a mejorar la calidad de vida y que van relacionadas con la risa y la alegría, pero también con emociones de tristeza y temor que se pueden vivir con el teatro.

VERÓNICA TORRES

El jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, Héctor Vargas Ortiz, indicó que Michoacán forma parte de la gira nacional del proyecto “Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026”, donde se contemplan 11 presentaciones, una de danza y el resto de teatro.

De los 895 proyectos presentados a nivel central, 100 fueron elegidos, y de ellos, la obra "Todo sobre las orquestas", de AjiMaíz, se presentará el 23, 24 y 28 de enero de 2026.

Señaló que el objetivo es no solo incentivar el arte y la cultura, sino que se vea al Instituto como un centro de atención a la salud integral, donde las artes ayudan como terapia para la vida.

Avance informativo...

rmr

IMSS
grid
Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026
Miguel Ángel Van Dick Puga

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com