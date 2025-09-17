El alma de México celebrará los premios “Lo mejor de Michoacán 2025”: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los premios nacionales “Lo Mejor de Michoacán 2025” se entregarán este jueves 18 de septiembre en la ceremonia de premiación que realizará la revista México Desconocido para reconocer las mejores experiencias que existen en “el alma de México”.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) informó que la respuesta del público fue casi 50 por ciento superior a la primera edición realizada en 2024.

Cocineras tradicionales, recintos históricos, festivales culturales contemporáneos, playas de Michoacán, migraciones naturales, experiencias de naturaleza, entre otras vivencias, serán reconocidas como las opciones más votadas por el público, que se sumó a esta experiencia que por segundo año consecutivo convoca la revista mexicana especializada en turismo.

Entre los nominados están: la K’uínchekua, la fiesta de Michoacán; la Catedral de Morelia, el Festival Internacional de Cine de Morelia, la entrada de la Sagrada imagen del señor de Araró a Zinapécuaro, el centro ecoturístico cabañas de Yunuén en Pátzcuaro, el chef Fermín Ambás, la cocinera tradicional Concepción López Villegas, Hacienda Ucazanaztacua, Cajita Negra como influencer turístico, entre muchos más.