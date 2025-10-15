El 85% del aguacate michoacano de exportación ya está certificado como libre de deforestación: Secma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 85 por ciento del aguacate michoacano destinado a exportación ya está certificado como libre de deforestación, informó Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán (Secma).

En entrevista colectiva, el funcionario estatal explicó que se continúa avanzando en el proceso de certificación ambiental, y precisó que más de mil huertas ya cuentan con esta acreditación. En cuanto a los empaques, señaló que 30 de los más grandes destinados a la exportación ya están certificados.