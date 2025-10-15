Michoacán

El 85% del aguacate michoacano de exportación ya está certificado como libre de deforestación: Secma

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 85 por ciento del aguacate michoacano destinado a exportación ya está certificado como libre de deforestación, informó Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán (Secma).

En entrevista colectiva, el funcionario estatal explicó que se continúa avanzando en el proceso de certificación ambiental, y precisó que más de mil huertas ya cuentan con esta acreditación. En cuanto a los empaques, señaló que 30 de los más grandes destinados a la exportación ya están certificados.

“Es decir, cerca del 85 por ciento de la exportación ya va certificada a través de estos empaques de libre deforestación. Esto es importante, porque varias cadenas comerciales exigen la certificación correspondiente (…)”
apuntó
Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán
Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de MichoacánAHOLIBAMA ANDRADE

Agregó que en Michoacán existen 90 empaques con reglamentación para exportar, pero los 30 más grandes concentran el mayor volumen de envío, lo que representa dicho porcentaje de producto certificado.

Méndez López destacó que el hecho de que las cadenas comerciales internacionales exijan la certificación impulsa a las empacadoras a verificar que los productos no provengan de huertas con antecedentes de deforestación.

