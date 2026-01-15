El 76% de los michoacanos paga el refrendo vehicular de forma digital: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tesorero estatal, Luis Navarro, explicó que el 76 por ciento de los trámites por refrendo vehicular han sido efectuado por medio de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx, mientras que el 24 por ciento restante se lleva a cabo en las ventanillas de recaudación establecidas en toda la geografía michoacana, indicativo de que cada vez es mayor el número de personas que optan por los sistemas digitales.

Durante los primeros días de enero, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), atendió 135 mil 318 trámites relacionados con el pago del refrendo vehicular 2026, equivalentes a 149 millones 402 mil 673 pesos, destacó el funcionario estatal.

“La ciudadanía está respondiendo con puntualidad, orden y responsabilidad en el pago de un derecho anual, cuyos recursos se traducen en beneficios y desarrollo para Michoacán”, señaló el secretario de Finanzas.

Finalmente, destacó que un estímulo para la gente que pague durante enero es el 10 por ciento de descuento en refrendo vehicular 2026, el cual se encuentra aplicado en la plataforma, al pasar de mil 256 pesos a mil 130 pesos.

