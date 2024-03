El 64.9% de michoacanas ha experimentado algún tipo de violencia

El Estado ha sido omiso en los avances y además ha destruido parte de lo que ya se había realizado en cuando a este sistema nacional de cuidados, el cierre o disminución de recursos a las escuelas de tiempo completo, que permitían a muchas mujeres y familias tener a sus hijos en la escuela más tiempo de manera que ellos pudieran también tener estos tiempos, porque, además, los trabajos no están ajustados con los horarios de las escuelas, esta es una situación problemática para nosotras. El cierre de muchas guarderías, no solamente no se amplió o mejoró el alcance de las guarderías, sino que además prácticamente se cerraron

Estrella López Maciel, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN