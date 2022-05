El 64.2% de actos de discriminación es cometido por funcionarios públicos: Coepredv

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el estado de Michoacán la discriminación cometida por funcionarios públicos asciende a un 64.2 por ciento, expuso Yolanda Guerrero Barrera, directora general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), en el marco de una firma de convenio con la titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) para erradicarla.

La directora del Coepredv señaló que en ocasiones los funcionarios no le dan importancia a la no discriminación y a la no violencia, por eso este tipo de convenios abre la posibilidad para que los ciudadanos de a pie "alcancen" la cultura, la paz y la reconciliación en todos los ámbitos.

A su vez, Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Cultura de Michoacán, destacó que este convenio significa un reto para atender la problemática, porque todavía se comete mucha discriminación.

Por último, mencionó que en el caso de la Secum el reto es dar accesibilidad a las personas con discapacidad a los espacios culturales, integrar a los grupos que históricamente han sido discriminadas como las mujeres y homosexuales, así como capacitar al personal porque se han normalizado muchas prácticas.

