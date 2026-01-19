El 2026 será “el año de los resultados”, asegura Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inició el 2026 con un discurso de consolidación política, respaldo federal y una agenda cargada de obras públicas, programas sociales y reacomodos en seguridad, en lo que calificó como “el año de los resultados” de su administración, al arrancar formalmente su quinto año de gobierno.
En entrevista para el grupo Mi Morelia, Publimetro y Radio Fórmula Morelia, el mandatario aseguró que su gobierno entra a una etapa definitiva en la que deben materializarse los compromisos adquiridos desde 2021, particularmente en materia de infraestructura, finanzas públicas, seguridad, programas sociales y reformas estructurales. “Todo lo que planeamos tiene que concretarse, todas las obras, las políticas públicas, los programas, las reformas legales y constitucionales tienen que dar resultados”, afirmó.
Ramírez Bedolla sostuvo que Michoacán inicia el año con gobernabilidad política, una relación estable con los ayuntamientos, el Congreso local, el Poder Judicial y el gobierno federal, en un contexto que calificó como de pluralidad política y estabilidad institucional. “Tenemos una excelente relación con los presidentes municipales, con el Congreso del Estado, con el Poder Judicial, con la Federación”, aseguró.
En materia de seguridad, el gobernador destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum mediante el llamado Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, el cual —dijo— se sustenta en la coordinación con las Fuerzas Armadas y con la Secretaría de Seguridad Pública federal, encabezada por Omar García Harfuch, bajo un modelo de inteligencia, investigación y judicialización.
Como parte de esta estrategia, resaltó la llegada de Carlos Torres Piña a la Fiscalía General del Estado y el nombramiento de Antonio Cruz como secretario de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer las investigaciones, órdenes de aprehensión y combate a la impunidad.
El mandatario defendió que su quinto año de gobierno es de consolidación y no de rectificación, al presumir que desde 2022 su administración ordenó las finanzas públicas para poder ejecutar obra sin recurrir al endeudamiento. “Si tenemos finanzas sanas, podemos hacer proyectos de gran impacto”, sostuvo.
Entre las obras emblemáticas anunció la próxima inauguración del teleférico de Uruapan durante el primer cuatrimestre del año, así como el avance del segundo anillo periférico de Morelia, una supercarretera de 50 kilómetros que —aseguró— será inaugurada este mismo año. “Ya estamos muy próximos a la inauguración, estará funcionando en este primer cuatrimestre”.
También adelantó que en septiembre se inaugurará el teleférico de Morelia y que este año se pondrán en marcha distribuidores viales en Uruapan, Morelia, Zamora y Pátzcuaro, además de pasos elevados y modernización de vialidades estratégicas.
En el rubro de salud, confirmó que en marzo iniciará la construcción del hospital de alta especialidad del IMSS en Villas del Pedregal, en Morelia, así como el hospital del IMSS en Zitácuaro, ambos como parte del fortalecimiento de la infraestructura médica estatal.
Ramírez Bedolla también destacó como uno de los logros centrales de su administración el rescate financiero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la que se le garantizó un presupuesto constitucional del 4.5 por ciento del gasto estatal, equivalente a más de 5 mil 200 millones de pesos para 2026. “La Universidad ya no tiene por qué sufrir financieramente”, advirtió.
El gobernador subrayó además la reforma para democratizar la elección de rector o rectora de la Universidad Michoacana, en la que por primera vez participarán estudiantes, docentes y personal administrativo, lo que calificó como un avance histórico en la vida institucional de la casa de estudios.
En el plano social, presumió la consolidación de 50 autogobiernos indígenas con presupuesto directo en comunidades purépechas, nahuas, mazahuas, otomíes y pirindas. “Las comunidades han demostrado que saben autogobernarse muy bien y ejercer el recurso público mejor que algunos municipios”, comentó. De igual forma se refirió a otras reformas trascendentales como la ampliación de derechos para las mujeres, incluida la despenalización del aborto en Michoacán.
Respecto al Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, explicó que no se trata sólo de una estrategia de seguridad, sino de un programa integral que incluye educación, salud e infraestructura, como la autopista de la agroexportación Uruapan-Zamora y la ampliación a cuatro carriles de la carretera a Lázaro Cárdenas.
Al ser cuestionado sobre el impacto que el asesinato del alcalde Carlos Manzo ha tenido en el tablero político-electoral de Michoacán, con miras a la renovación de la gubernatura en 2027, Ramírez Bedolla evitó pronunciarse sobre escenarios electorales y aseguró que su prioridad es gobernar y dar resultados.
Finalmente, el gobernador expresó confianza en que este año la Unesco reconozca a Pátzcuaro como Patrimonio Mundial, tras la integración de un expediente técnico y una inversión histórica en rehabilitación urbana, mercados, plazas públicas y conservación del patrimonio cultural del Pueblo Mágico: “Yo tengo confianza en que este año la Unesco nos reconozca a Pátzcuaro como patrimonio de la humanidad”.
