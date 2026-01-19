El 2026 será “el año de los resultados”, asegura Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inició el 2026 con un discurso de consolidación política, respaldo federal y una agenda cargada de obras públicas, programas sociales y reacomodos en seguridad, en lo que calificó como “el año de los resultados” de su administración, al arrancar formalmente su quinto año de gobierno.

En entrevista para el grupo Mi Morelia, Publimetro y Radio Fórmula Morelia, el mandatario aseguró que su gobierno entra a una etapa definitiva en la que deben materializarse los compromisos adquiridos desde 2021, particularmente en materia de infraestructura, finanzas públicas, seguridad, programas sociales y reformas estructurales. “Todo lo que planeamos tiene que concretarse, todas las obras, las políticas públicas, los programas, las reformas legales y constitucionales tienen que dar resultados”, afirmó.

Ramírez Bedolla sostuvo que Michoacán inicia el año con gobernabilidad política, una relación estable con los ayuntamientos, el Congreso local, el Poder Judicial y el gobierno federal, en un contexto que calificó como de pluralidad política y estabilidad institucional. “Tenemos una excelente relación con los presidentes municipales, con el Congreso del Estado, con el Poder Judicial, con la Federación”, aseguró.