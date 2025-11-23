Ejidatarios, los grandes guardianes de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca: SEMARNAT

Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- Los ejidatarios son los grandes guardianes de los santuarios de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, destacó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Isabel Adriana Bárcenas Ibarra, durante su gira de trabajo por Michoacán.

En la apertura de los santuarios, la funcionaria federal destacó que la contribución que hace la dependencia es menor al trabajo que realizan día a día los ejidatarios para la conservación de los bosques; sus saberes tradicionales, dijo, es fundamental porque dan una protección que evita la tala inmoderada.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puntualizó, permitirá que se fortalezcan los trabajos en todos los municipios que se encuentran los santuarios, toda vez que hoy se requiere trabajar para la conservación de los bosques para que las mariposas tengan un hogar cuando lleguen a México, pero también la protección del núcleo donde se asientan las colonias y evitar la tala inmoderada, toda vez que es un riesgo latente que reconoció, no ha terminado.