Ejidatarios de Tacámbaro arrancan más de 6 mil plantas de aguacate ilegal

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción coordinada con inspectores de la Profepa y acompañados por autoridades de seguridad, ejidatarios de San Rafael Tecario retiraron más de 6 mil plantas de aguacate sembradas ilegalmente en una zona forestal del municipio.

La intervención se realizó el pasado 9 de septiembre, como parte de un procedimiento derivado de la falta de autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos que, por ley, deben mantenerse con vegetación forestal. Según se informó, la siembra de aguacate y agave fue hecha sin permisos, lo que llevó a ordenar su remoción, así como la inhabilitación de cuatro ollas de captación de agua construidas en la misma área.

En total, fueron retiradas 6,260 plantas de aguacate, con el compromiso de continuar la próxima semana con la eliminación de agave y la destrucción de las ollas. Como parte del proceso, también se contempla la reforestación de 27.34 hectáreas con árboles nativos como pino devoniano y oocarpa, durante la actual temporada de lluvias.

Durante el operativo participaron más de 200 ejidatarios, junto con elementos de la Guardia Nacional, Guardia Civil estatal, Policía Municipal, personal de la Defensa Nacional, representantes del ayuntamiento de Tacámbaro y del Consejo Estatal de Ecología. A pesar de algunos intentos por frenar el retiro, las acciones continuaron tras establecer diálogo con quienes se oponían.

Las labores de reforestación y recuperación del ecosistema serán realizadas directamente por la comunidad ejidal, con seguimiento técnico e institucional, hasta lograr que la zona recupere sus condiciones naturales.

agm