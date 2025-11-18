Ejidatarios de El Rosario denuncian presencia de personas armadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ejidatarios del El Rosario, municipio de Ocampo, denunciaron a MIMORELIA.COM la presencia de personas armadas por los diversos caminos de la zona.

En denuncia anónima, los ejidatarios comentaron que la región del Oriente del estado ha quedado en el olvido desde hace años y, actualmente se registran personas armadas durante la noche, debido a la falta de elementos de seguridad.

Si bien comentaron que hay presencia de la elementos de la Guardia Civil rondando por los municipios del Oriente, únicamente lo realizan durante el día y se retiran en la primera vuelta.

El Ayuntamiento Municipal de Ocampo, dijeron, tiene conocimiento del tema. Sin embargo, refirieron que la respuesta que obtuvieron de las autoridades municipales fue no contar con la capacidad necesaria para hacer frente al tema de inseguridad.

Por lo que subrayaron que transitar por el Oriente de Michoacán es tranquilo durante el día, pero no en la noche, lo que pone en riesgo a la población que pasa por la zona.

Con esto, los ejidatarios pidieron a las autoridades de los Gobiernos de México y del Estado enfocar el Plan Michoacán no solo en Uruapan y Apatzingán, sino en todas las regiones de la entidad ante el abandono que hay en materia de seguridad con mayor vigilancia en las carreteras, así de implementar acciones que combatan a los grupos delincuenciales que están asentados en la zona.

De acuerdo con áreas de inteligencia de los Gobiernos Federal y Estatal, en la región Oriente de Michoacán se encuentran diversos grupos delincuenciales, que se encuentran en lucha permanente y cambian el control territorio.

BCT