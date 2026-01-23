Michoacán

Ejecuta FGE 24 cateos en Apatzingán como seguimiento a la detención de "El Botox"

Fue asegurada droga, armas, municiones y diversos objetos relacionados con una célula delictiva.
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), ejecutó este día 24 cateos en la localidad de Cenobio de Moreno, municipio de Apatzingán.

Las diligencias se realizaron en cumplimiento a mandatos judiciales y derivan de investigaciones relacionadas con los delitos de extorsión, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, hechos presuntamente vinculados con César Alejandro “N”, alias “El Botox”, identificado como objetivo delincuencial y generador de violencia en la región.

Como resultado de las acciones operativas, se logró el aseguramiento de 116 bolsas con las características de la metanfetamina, cinco bolsas con hierba verde y seca al parecer marihuana, así como documentación diversa de carácter personal y contable, presuntamente relacionada con una célula delictiva ligada a dicho objetivo criminal.

Asimismo, se aseguró un arma de fuego, 83 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros, varios teléfonos celulares y dos radios de comunicación.

Estas acciones forman parte del seguimiento a los operativos que permitieron la detención de este presunto extorsionador de productores limoneros, y se enmarcan dentro de la estrategia conjunta para debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos que operan en la entidad.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de continuar con acciones coordinadas con las autoridades federales y estatales, y contundentes en favor de la seguridad, la legalidad y la paz, en beneficio de las y los michoacanos.

