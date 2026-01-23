Ejecuta FGE 24 cateos en Apatzingán como seguimiento a la detención de "El Botox"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), ejecutó este día 24 cateos en la localidad de Cenobio de Moreno, municipio de Apatzingán.

Las diligencias se realizaron en cumplimiento a mandatos judiciales y derivan de investigaciones relacionadas con los delitos de extorsión, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, hechos presuntamente vinculados con César Alejandro “N”, alias “El Botox”, identificado como objetivo delincuencial y generador de violencia en la región.