Ejército y Guardia Nacional aseguran armas y vehículos en Marcos Castellanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de las labores implementadas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional logró el aseguramiento de armas de grueso calibre y vehículos presuntamente utilizados por el crimen organizado en el municipio de Marcos Castellanos.

Al respecto, las comandancias de la XII Región Militar y la 21/a. Zona Militar informaron que, derivado de la implementación del Plan de Operaciones “Paricutín”, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la población de San José de Gracia, incautaron el material bélico y los automotores.