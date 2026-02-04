Ejército y Guardia Nacional aseguran armas y vehículos en Marcos Castellanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de las labores implementadas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional logró el aseguramiento de armas de grueso calibre y vehículos presuntamente utilizados por el crimen organizado en el municipio de Marcos Castellanos.
Al respecto, las comandancias de la XII Región Militar y la 21/a. Zona Militar informaron que, derivado de la implementación del Plan de Operaciones “Paricutín”, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la población de San José de Gracia, incautaron el material bélico y los automotores.
Trascendió que entre lo asegurado se encuentran tres rifles de asalto, una ametralladora, 42 cargadores, 2 mil 750 cartuchos útiles de diversos calibres y tres vehículos, presuntamente utilizados por una célula criminal. Uno de los automotores cuenta con reporte de robo vigente y otro con blindaje de fábrica.
Las armas, cartuchos, cargadores y vehículos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes. Cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana.
