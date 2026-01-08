¡Ejército y GN llegan al Zoo de Morelia! Harán recorridos como parte del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la intención de reforzar la seguridad y garantizar una experiencia agradable a las familias michoacanas y visitantes, el Zoológico de Morelia informó que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizan recorridos permanentes en las instalaciones, como parte del denominado Plan Michoacán.
Este operativo forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para fortalecer la proximidad social y brindar mayor tranquilidad a los asistentes al emblemático recinto ubicado en la capital michoacana.
La presencia de los elementos castrenses se realiza de forma preventiva, sin interferir en las actividades normales del zoológico ni alterar el ambiente familiar que lo caracteriza.
"Tu bienestar y el de tu familia es nuestra prioridad", publicó la administración del zoológico a través de sus redes sociales oficiales, destacando que estos patrullajes se desarrollan con respeto, profesionalismo y con el objetivo de generar confianza en la ciudadanía.
El Plan Michoacán, impulsado por el Gobierno del Estado, contempla una serie de acciones en diversos municipios y espacios públicos estratégicos, con el fin de mejorar la percepción de seguridad, prevenir delitos y reforzar la convivencia comunitaria. En este contexto, el Zoológico de Morelia se suma como uno de los puntos clave donde se llevan a cabo tareas de vigilancia y proximidad por parte de las fuerzas federales.
Cabe destacar que el parque cuenta con una amplia afluencia durante fines de semana, periodos vacacionales y eventos especiales, por lo que estas acciones cobran especial relevancia para garantizar la tranquilidad de quienes acuden a disfrutar de su biodiversidad, zonas recreativas y programas educativos.
Además de los patrullajes, el personal de seguridad del propio zoológico continúa operando de forma regular, coordinando esfuerzos con las corporaciones para asegurar un entorno ordenado y protegido para todos los visitantes.
