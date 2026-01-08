¡Ejército y GN llegan al Zoo de Morelia! Harán recorridos como parte del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la intención de reforzar la seguridad y garantizar una experiencia agradable a las familias michoacanas y visitantes, el Zoológico de Morelia informó que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizan recorridos permanentes en las instalaciones, como parte del denominado Plan Michoacán.

Este operativo forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para fortalecer la proximidad social y brindar mayor tranquilidad a los asistentes al emblemático recinto ubicado en la capital michoacana.

La presencia de los elementos castrenses se realiza de forma preventiva, sin interferir en las actividades normales del zoológico ni alterar el ambiente familiar que lo caracteriza.

"Tu bienestar y el de tu familia es nuestra prioridad", publicó la administración del zoológico a través de sus redes sociales oficiales, destacando que estos patrullajes se desarrollan con respeto, profesionalismo y con el objetivo de generar confianza en la ciudadanía.