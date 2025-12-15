Ejército asegura explosivos y detiene a dos personas en operativo en Buenavista

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo de seguridad en el municipio de Buenavista, que derivó en la detención de dos personas, el aseguramiento de vehículos y la localización y destrucción de artefactos explosivos, como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con información oficial, las acciones se llevaron a cabo durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en las localidades de El Terrero y Santa Ana Amatlán, donde el personal castrense detectó la presencia de artefactos explosivos activados por víctima, así como unidades presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

Como resultado del operativo, fueron aseguradas dos personas, un vehículo y dos motocicletas. Asimismo, especialistas del Grupo de Respuesta a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) procedieron a la destrucción controlada de 12 artefactos explosivos en el lugar, con el objetivo de eliminar riesgos para la población.