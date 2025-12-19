Egresan 486 cadetes que fortalecerán el estado de fuerza en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 486 cadetes, hombres y mujeres, egresaron del Instituto Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP), quienes fortalecerán el estado de fuerza en el Estado a partir de este lunes.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, pidió eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, toda vez que tienen una formación policial para la protección y seguridad de la ciudadanía.

Mediante dos ejercicios, los nuevos elementos policiales mostraron las capacidades adquiridas en la Academia de Policía.