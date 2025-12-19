Egresan 486 cadetes que fortalecerán el estado de fuerza en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 486 cadetes, hombres y mujeres, egresaron del Instituto Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP), quienes fortalecerán el estado de fuerza en el Estado a partir de este lunes.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, pidió eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, toda vez que tienen una formación policial para la protección y seguridad de la ciudadanía.
Mediante dos ejercicios, los nuevos elementos policiales mostraron las capacidades adquiridas en la Academia de Policía.
En su oportunidad, la directoral del IEESSPP, Julisa Suárez Bucio, refirió que las mujeres y hombres que concluyeron su formación inicial y equivalente de formación policial reforzarán el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública y, a partir de este lunes estarán adscritos en las diferentes unidades administrativas.
Aseguró que se formó a quienes serán la mejor policía del Estado y del país, con el compromiso de tener una visión de seguridad ciudadana.
