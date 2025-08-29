Egresan 38 nuevos Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Mexicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 38 jóvenes se convirtieron en Técnicos en Urgencias Médicas, y desde hoy podrán brindar sus servicios en la Delegación Morelia de la Cruz Roja Mexicana.

La Generación 48 resaltó por su entusiasmo y energía por aprender, pero principalmente por impulsarse a ser los mejores y soportar el cansancio durante un año de formación, indicó una de las instructoras, Ana Ireri Corona Valle, quien les aseguró que ahora viene lo bueno: las guardias y la atención real en emergencias.

Con la entrega de reconocimientos a quienes formaron a los jóvenes, así como a los que concluyeron el curso y aquellos con mejores promedios, la alumna Azul Mariel Dueñas Cabrera enfatizó que cada fase y guardia enseñó valores, disciplina, solidaridad y empatía con quien más lo necesita.