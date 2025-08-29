Michoacán

Egresan 38 nuevos Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Mexicana

A partir de este momento se convierten en personal de la Cruz Roja Mexicana Delegación Morelia
Egresan 38 nuevos Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Mexicana
VERÓNICA TORRES
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 38 jóvenes se convirtieron en Técnicos en Urgencias Médicas, y desde hoy podrán brindar sus servicios en la Delegación Morelia de la Cruz Roja Mexicana.

La Generación 48 resaltó por su entusiasmo y energía por aprender, pero principalmente por impulsarse a ser los mejores y soportar el cansancio durante un año de formación, indicó una de las instructoras, Ana Ireri Corona Valle, quien les aseguró que ahora viene lo bueno: las guardias y la atención real en emergencias.

Con la entrega de reconocimientos a quienes formaron a los jóvenes, así como a los que concluyeron el curso y aquellos con mejores promedios, la alumna Azul Mariel Dueñas Cabrera enfatizó que cada fase y guardia enseñó valores, disciplina, solidaridad y empatía con quien más lo necesita.

No fue un camino fácil, resaltó, al precisar que hubo cansancio y muchos retos, pero principalmente destacó la experiencia y conocimiento de los instructores durante un año de formación como Técnicos en Urgencias Médicas.

Formar parte de la Generación 48, dijo, es un todo, porque hoy cuenta con la capacitación para atender las emergencias que se presenten, toda vez que ser paramédico es una profesión que da la vida por los demás.

Con un video conmemorativo del año de formación, los jóvenes revivieron cada experiencia vivida en el curso y la oportunidad que les dará de crecer en su vida profesional.

En su oportunidad, el presidente del Consejo Directivo, Armando Moreno Ramos, destacó que la misión de la Cruz Roja Mexicana es la caridad, donde el personal de la institución brinda solidaridad y atención a los demás, lo que implica servicio desinteresado, responsabilidad y ganas de salir adelante.

Cruz Roja Mexicana
Técnicos en Urgencias

