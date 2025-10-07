EFECTIVO CERO: Michoacán recauda 8,500 mdp; 65% de los ciudadanos pagan de manera digital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una recaudación de 8 mil 500 millones de pesos, el Gobierno de Michoacán ha logrado generar confianza entre la ciudadanía para el pago de diversos servicios de manera digital; además de combatir la corrupción mediante el pago en efectivo en los módulos de cobranza en las dependencias, destacó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García.

Indicó que, a través de Efectivo Cero, se ha generado un aumento del 250 por ciento en ingresos locales y del 45 por ciento en ingresos de subsistemas de educación, sin la creación de nuevos impuestos, lo que genera mayor eficacia y transparencia en los recursos que ingresan, sin que haya intermediarios durante los trámites que se realizan en el Gobierno de Michoacán.