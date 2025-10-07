EFECTIVO CERO: Michoacán recauda 8,500 mdp; 65% de los ciudadanos pagan de manera digital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una recaudación de 8 mil 500 millones de pesos, el Gobierno de Michoacán ha logrado generar confianza entre la ciudadanía para el pago de diversos servicios de manera digital; además de combatir la corrupción mediante el pago en efectivo en los módulos de cobranza en las dependencias, destacó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García.
Indicó que, a través de Efectivo Cero, se ha generado un aumento del 250 por ciento en ingresos locales y del 45 por ciento en ingresos de subsistemas de educación, sin la creación de nuevos impuestos, lo que genera mayor eficacia y transparencia en los recursos que ingresan, sin que haya intermediarios durante los trámites que se realizan en el Gobierno de Michoacán.
La eliminación del efectivo en la administración pública, señaló, ha permitido que se tenga un incremento del 250 por ciento. Es decir, de contar con una recaudación de entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos en 2021, al inicio de la administración, hoy es de 8 mil 500 millones, sin la creación de nuevos impuestos.
Además, resaltó que el sistema que creó Finanzas para las áreas de recaudación es benéfico, toda vez que permite que los pagos en efectivo en tiendas de conveniencia y bancos se reflejen en las arcas del estado al momento del pago; misma situación si se hace un pago vía digital.
RPO