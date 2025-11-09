Educación, salud y justicia: los pilares del nuevo plan para Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó oficialmente el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral con 12 ejes de acción que busca atender de fondo la situación de seguridad y desarrollo en el estado. “Se hace un esfuerzo especial con Michoacán”, expresó durante su mensaje.

La mandataria federal afirmó que el homicidio de Carlos Manzo ha generado indignación nacional, y que su muerte no sólo duele a su familia, sino también a Michoacán y al país entero. Ante ello, reiteró que el gobierno federal no permitirá la impunidad y redoblará acciones en favor de la justicia.

Sheinbaum explicó que el plan parte de una convicción profunda de garantizar al pueblo michoacano el acceso a derechos fundamentales como educación, salud, desarrollo y seguridad, con una visión integral del bienestar y la paz social. La estrategia está diseñada para beneficiar a 1.5 millones de habitantes en las zonas más afectadas por la violencia.

La presidenta adelantó que ella misma dará seguimiento al plan cada 15 días, mientras que los avances serán presentados públicamente una vez al mes, como parte del compromiso con la transparencia y la evaluación continua de resultados.

Finalmente, destacó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no es una respuesta temporal, sino una política de Estado con visión de largo plazo, basada en la coordinación con autoridades locales y la participación activa de la ciudadanía en la reconstrucción del tejido social.

BCT