Educación, Salud, SSP y SCOP, las secretarías con mayor presupuesto para el 2026 en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De los 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos para el 2026, el Gobierno de Michoacán destinará las cantidades más grandes a la Secretaría de Educación (SEE), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Para las dependencias de la Administración Pública Centralizada se destinarán 79 mil 701 millones 750 mil 108 pesos; para la Secretaría de Educación están etiquetados 33 mil 796 millones 729 mil 286 pesos, el recurso más alto de todo el presupuesto 2026.

Para los Servicios de Salud de Michoacán, el importe será de 8 mil 468 millones 479 mil 611 pesos. A la Secretaría de Comunicaciones y Obras irán 3 mil 824 millones 548 mil 038 pesos, y a la Secretaría de Seguridad Pública, 5 mil 054 millones 360 mil 579 pesos.

En el decreto aprobado por el Congreso de Michoacán, se especifica que, entre las prioridades del PPEM 2026, está la de "garantizar acceso universal a la educación básica, media y superior mediante la mejora de infraestructura educativa y el fortalecimiento de becas".

En este sentido, se enmarca el convenio U080, referente a la educación, destinado al pago de la nómina magisterial, y que "es fundamental para garantizar la sostenibilidad presupuestaria estatal. Su debilidad radica en que es un esquema que no se presupuesta de origen y está sujeto a la negociación y firma del convenio con el gobierno federal. Cualquier rezago, disminución o desajuste en la ministración de estos recursos puede traducirse en presión inmediata sobre el gasto corriente estatal".

También, entre las prioridades del presupuesto está la de salud, pero se reconoce también la presión a las finanzas estatales para cubrir con recursos estatales la disminución del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.