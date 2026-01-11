Educación, salud e infraestructura, los primeros resultados del Plan Michoacán: Bedolla

Ramírez Bedolla informó que la Beca Gertrudis Bocanegra, única para el estado, para apoyar a los jóvenes universitarios con mil 900 pesos bimestrales para gastos de transporte, ya tiene más de 50 mil beneficiados; mientras que, en materia de infraestructura, anunció que en breve iniciará la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI.

En salud, el mandatario estatal dio a conocer que se renovará completamente el Hospital IMSS-Bienestar de Lázaro Cárdenas, para brindar servicios de calidad a las familias de este municipio.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que, con la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se brinda atención a las causas; por ello, se impulsan los programas para el campo, el programa Sembrando Vida, precios especiales para productores de maíz y lenteja, se aumenta la electrificación en todo el estado, el internet gratuito, mayor turismo, desarrollo turístico y se cuenta con más beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.