Educación, procuración de justicia y seguridad las principales quejas ante la CEDH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha dado trámite a 6 mil 251 solicitudes de queja en materia de educación, procuración de justicia, seguridad y salud.

De acuerdo al reporte que proporcionó el órgano autónomo a MIMORELIA.COM, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) lidera las quejas con mil 534 de enero hasta el mes de noviembre del presente año, seguido de la Fiscalía General del Estado (FGE) con 881 y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con 278.

El acceso a la educación es de los derechos más vulnerados este año, seguido del derecho a obtener servicios públicos de calidad, a la debida diligencia, a la fundamentación y motivación, a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido a la fuerza pública, a una educación libre de violencia, a recibir educación de calidad, a recibir una adecuada administración y procuración de justicia, y a no ser sujeto de detenciones ilegales.

La Visitaduría con mayor registro de quejas es Morelia con 2 mil 013, seguido de Zitácuaro con mil 207, Zamora con 732, Uruapan con 689, Apatzingán con 562, Lázaro Cárdenas con 412, La Piedad con 186, Huetamo con 42, Sahuayo con 19 y Paracho con 12.

El 20 por ciento de las quejas se encuentran en trámite, mientras que el 15 por ciento se determinó la incompetencia, el 14 por ciento tiene un desistimiento por parte de la o el quejoso, el 12 por ciento la acumulación de la queja por tratarse del mismo asunto y, el 8 por ciento la conciliación de las solicitudes de queja con la autoridad. Este año se han hecho 3 recomendaciones.

A lo anterior, el presidente de la CEDH, Josué Alfonso Mejía Pineda, comentó que cada quincena se busca atender con las autoridades las quejas, a fin de que haya una atención puntual, pero principalmente que se atienda lo rezagado.

Indicó que se busca que el órgano autónomo cambie y haya una atención primordial a los derechos humanos de la población, donde el personal de la Comisión dé acompañamiento a las quejas y se tenga protocolos claros de atención para resolver los focos rojos.

Inclusive, iniciar procedimientos penales cuando se trate de violaciones graves y procesos administrativos cuando sean faltas administrativas.

BCT