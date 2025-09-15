Edil de Uruapan usa proyecto del teleférico como presión tras asesinato de elemento de SP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que el proyecto del teleférico cuenta con las licencias municipales oficiales para su ejecución, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, instruyó la suspensión inmediata de los trabajos de construcción como parte de una postura institucional ante el contexto de seguridad que vive el municipio.

El edil amagó que no se retomarán los trabajos hasta que se identifique y detenga a los presuntos responsables del homicidio de un elemento de seguridad pública municipal, ocurrido recientemente.

A través de redes sociales, aseguró que en breve informará sobre otras medidas que habrían de implementar a manera de protesta dirigida al gobierno de la República, pues asegura la mayoría de los delitos que atentan contra la sociedad civil tienen que ver con la delincuencia organizada y son del fuero federal.

El teleférico de Uruapan es una obra de infraestructura impulsada desde el ámbito estatal, con fines de movilidad urbana y desarrollo turístico. Hasta el momento, no se han pronunciado autoridades estatales ante el anuncio de Manzo.

