Edil de Paracho niega que el municipio sea responsable de envenenamiento masivo de perros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Paracho, Érick René Padilla Andrés, negó que el gobierno municipal que encabeza sea responsable del envenenamiento masivo de perros ocurrido a mediados del mes de julio, previo al inicio del Cantoya Fest, consideró que se ha politizado el caso y destacó que, por el contrario, se ha acercado a las autoridades investigadoras a fin de aclarar este asunto.

“Definitivamente no fue el gobierno municipal. No tenemos que preocuparnos ante una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque nosotros, como gobierno municipal, no fuimos responsables. Al contrario, he platicado con el Agente del Ministerio Público, con los agentes investigadores para que este tema se aclare definitivamente. Es una situación que se ha manipulado en redes sociales. Es un tema que se ha polemizado y politizado, la verdad desconozco la causa”.

De acuerdo con las organizaciones protectoras de animales, al menos una decena de perros fueron envenenados y este hecho se realizó con el objetivo de mejorar la imagen del municipio para los visitantes de cara el festival, a la par que la Comisión Estatal de Derechos Humanos levantó una carpeta de oficio contra el ayuntamiento de Paracho.