Edil de Pátzcuaro reconoce el galardón de Margarita Arriaga como Mérito al Turismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, afirmó que la condecoración al Mérito del Turismo a Margarita Arriaga Pierres es importante para la demarcación y el estado, por su aportación a la cultura y el desarrollo turístico.

En entrevista con MIMORELIA.COM, el edil mencionó que el reconocimiento póstumo a una mujer como ella es relevante, pues fue alguien que tuvo una visión más allá de lo ordinario y trabajó en pro de dicho sector, además de la creación del Hotel Mansión Iturbe.

Lo anterior, dijo, influyó en el rescate de un edificio de antaño en el centro del municipio, convirtiéndolo en un referente histórico en la ciudad, que al día de hoy sigue vigente, brindando atención a cargo de nuevas generaciones que pretenden conservar ese legado.

En cuanto a la importancia de este reconocimiento precisamente a una mujer, apuntó que justamente se dio en el marco de “el tiempo de las mujeres”, donde, recalcó, ellas han abierto caminos para que se reconozcan sus derechos en muchos sentidos.

“Margarita Arriaga fue una mujer con una aportación sumamente importante a Pátzcuaro, sobre todo en la cultura (…) es un galardón póstumo, pero recordar sus contribuciones al turismo y la cultura en el municipio y el estado”, añadió.

El edil agregó que este martes también fueron reconocidos dos de los tres jóvenes en la entrega de galardones del Premio de la Juventud por parte del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijum), por lo que recalcó que el municipio tiene grandes talentos.

“En Pátzcuaro tenemos mucho talento en todos los sentidos: académico, artístico, cultural, artesanal. Como patzcuarense, me siento orgulloso y con ganas de seguir reconociendo a todas estas personas que le han dado renombre a Pátzcuaro”, finalizó.

SHA