Edil afirma que habrá un nuevo puente superior vehicular para entrar a Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, informó que presentó un proyecto ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la construcción de un puente superior vehicular que permita agilizar el tránsito de automóviles a la entrada de la demarcación.

En entrevista con MiMorelia.com, el edil comentó que el pasado lunes 27 de octubre entregó el proyecto ejecutivo de la obra, la cual contempla una inversión de 100 millones de pesos y facilitará el ingreso de visitantes provenientes de la Ciudad de México, Morelia y Jalisco.

“Que la gente pueda ingresar por la vía a Pátzcuaro, pero no solo por Tzurumútaro, que se congestiona mucho en épocas como ésta que está por vivirse”, expresó Arreola Vázquez.