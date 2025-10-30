Edil afirma que habrá un nuevo puente superior vehicular para entrar a Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, informó que presentó un proyecto ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la construcción de un puente superior vehicular que permita agilizar el tránsito de automóviles a la entrada de la demarcación.
En entrevista con MiMorelia.com, el edil comentó que el pasado lunes 27 de octubre entregó el proyecto ejecutivo de la obra, la cual contempla una inversión de 100 millones de pesos y facilitará el ingreso de visitantes provenientes de la Ciudad de México, Morelia y Jalisco.
“Que la gente pueda ingresar por la vía a Pátzcuaro, pero no solo por Tzurumútaro, que se congestiona mucho en épocas como ésta que está por vivirse”, expresó Arreola Vázquez.
El alcalde señaló que espera que el proyecto pueda incluirse dentro de los presupuestos de inversión para 2026 o 2027. La obra estaría ubicada en la zona de Las Trojes y, de acuerdo con sus declaraciones, aportaría mayor movilidad y visibilidad al municipio.
Arreola Vázquez también anunció avances en el programa de Casas para el Bienestar, que ya cuenta con 260 viviendas construidas y proyecta edificar 600 más. Las primeras están ubicadas cerca del Hospital Regional, rumbo a la salida a Morelia, en las inmediaciones del panteón Cristo. El universo total del programa contempla 2 mil 200 viviendas, según lo anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
A estos esfuerzos se suman las acciones para remodelar las plantas tratadoras de agua en el municipio, con una inversión estatal de 150 millones de pesos. Las obras se realizarán en Janitzio, el muelle de San Pedrito y Las Garzas, así como una planta adicional gestionada por CONAFE en Las Trojes.
mrh