Ebrard destaca inversión millonaria y visitas internacionales para el Polo de Desarrollo Económico de Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la conferencia matutina celebrada en el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad, el Secretario Marcelo Ebrard detalló los esfuerzos concentrados en el desarrollo económico de Michoacán, poniendo especial énfasis en el avance del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, conocido como Parque Industrial Bajío en Zinapécuaro. El funcionario federal resaltó que este proyecto representa un esfuerzo conjunto entre la federación y el gobierno estatal para consolidar la infraestructura productiva de la región.

El Secretario Ebrard informó que el parque, que cuenta con una extensión de 333 hectáreas, ha superado la fase de formalización. Una vez completada esta etapa, se ha avanzado en la gestión de los desarrolladores y el inicio de las obras de infraestructura, tanto públicas como privadas, esenciales para su operatividad a gran escala y su conexión con mercados internacionales.

AVANCE

BCT