Durante los primeros días del 2026, 7 detenidos y tres armas de fuego aseguradas: SSP

También se aseguraron vehículos, cartuchos útiles y drogas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los primeros días de este 2026 y como resultado del Plan Paricutín, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en distintas acciones, detuvieron a siete hombres, aseguraron tres armas de fuego, dos vehículos y droga.

Las labores operativas realizadas por la Guardia Civil se efectuaron de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y las Policías municipales y comunales. Los hechos se llevaron a cabo en la localidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga; así como en Tuxpan, Jacona e Indaparapeo.

Derivado de lo anterior, se logró la detención de siete hombres y el aseguramiento de tres armas de fuego, 15 cartuchos y dos cargadores. Asimismo, fueron recuperados dos vehículos, marcas Nissan y Toyota, con reporte de robo, además de diversos envoltorios con una sustancia granulada con las características de la metanfetamina y bolsas con hierba verde seca, al parecer marihuana.

Lo decomisado y los indiciados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para realizar las diligencias pertinentes. La SSP trabaja puntualmente con autoridades federales a fin de combatir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de la población michoacana.

