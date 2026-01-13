Durante gobierno de Bedolla, suman más de 3 mil 800 mdd en inversión empresarial y 39 mil empleos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán suman 3 mil 847.59 millones de dólares de inversión por parte de diversos grupos empresariales, lo cual impulsa el desarrollo económico del estado al generarse más de 39 mil empleos directos e indirectos.

En la conferencia de prensa, el mandatario explicó que desde 2021, fecha en que se inició este gobierno, son 20 empresas, como Grupo Merza, Elevapark, ArcelorMittal, Bafar y Arauco, entre otras, las que han invertido en 13 municipios de la entidad.