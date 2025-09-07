Durante agosto, 238 vehículos recuperados en Michoacán: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 238 vehículos fueron recuperados durante el mes de agosto, a través de los sistemas operativos y el reforzamiento a las acciones de vigilancia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó su titular Juan Carlos Oseguera Cortés.

El combate al robo de vehículos ha sido una de las prioridades del mecanismo estatal en materia de seguridad, esto sumado a las tareas estratégicas y las labores de videovigilancia que el C5 Michoacán mantiene en todo el territorio.