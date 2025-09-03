Durante 2025 se han reducido 15% las víctimas de homicidios dolosos y feminicidio: FGE Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el periodo de enero a agosto de 2025 se ha tenido una disminución del 15 por ciento en el número de las víctimas de homicidio doloso y feminicidio en Michoacán, indicó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

En conferencia de prensa, el fiscal expuso que durante el mismo periodo de enero-agosto pero de 2024 se reportaron 1,100 víctimas de estos dos delitos en Michoacán, cuando en los ocho meses de 2025 van 931, es decir, hay una diferencia de 169 víctimas menos de homicidio y feminicidios.

Asimismo, comentó que en los delitos de alto impacto, como extorsión, también se tuvo una disminución del 11.6 por ciento en este mismo periodo, en el que se han atendido 175 casos, cuando en 2024 fueron 198 delitos de extorsión.

Subrayó que en estos ocho meses del presente año hubo un aumento del 57.9 por ciento en el delito de secuestro, con 30 casos, cuando en 2024 fueron 19 delitos de este tipo.

Aclaró que este incremento en el número de delitos de secuestro se atribuye a que han crecido las denuncias de la ciudadanía, a partir de la reforma al Código Penal en 2022.

